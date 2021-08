As mortes por covid-19 continuam acima da centena desde 13 de agosto, quando foram reportados 63 mortos, elevando-se hoje o número total a 83.527 desde o início da pandemia.

Segundo o mais recente relatório do Ministério da Saúde espanhol, foram diagnosticadas mais 10.072 infeções, menos 4.264 que na terça-feira passada (quando foram comunicados 14.336 novos casos), um indicador da tendência de queda na transmissão do coronavírus SARS-CoV-2.

A incidência acumulada a 14 dias no país continua a baixar, situando-se nos 305,6 casos por cada 100.000 habitantes, menos 11,7 pontos que no dia anterior.

Quanto à pressão sobre as unidades de cuidados intensivos, volta a cair abaixo dos 20% de ocupação, para 19,2% (menos sete décimas que no dia anterior), com um número total de doentes aí internados de 1.769.

Os doentes hospitalizados são 7.959 (menos 371 que no dia anterior), o que representa uma ocupação de 6,7% das camas hospitalares por doentes com covid-19.

A covid-19 provocou pelo menos 4.439.888 mortes em todo o mundo, entre mais de 212,4 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, com base em dados oficiais.

Em Portugal, morreram, desde março de 2020, 17.658 pessoas e foram contabilizados 1.022.807 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia, a África do Sul, o Brasil e o Peru.

ANC // EL

Lusa/fim