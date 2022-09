No total, foram apreendidas 91,3 toneladas de haxixe e 8,4 toneladas de cocaína, valor que supera em quase 30% o de 2020, e que representa um recorde para a última década, reportou hoje o Ministério do Interior espanhol.

No período entre 2017 e 2021, as Forças e Órgãos de Fiscalização Aduaneira e de Segurança do Estado da Agência Tributária, dependentes do Ministério das Finanças, realizaram 92 embarques em águas internacionais que permitiram a apreensão de 273 toneladas de droga.

Os dados fazem parte do balanço para o ano de 2021 elaborado pelo Centro de Inteligência contra o Terrorismo e o Crime Organizado (CITCO) do Ministério do Interior sobre embarques em águas internacionais.

Essas operações estão contempladas nas convenções das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, e contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas, de 1988, ambas ratificadas pela Espanha.

Em 2021, a Espanha processou 27 pedidos de embarque, dos quais 17 foram realizados, 14 com resultados positivos e três sem deteção de substâncias proibidas.

