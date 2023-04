Espaço bracarense gnration encerra hoje 10.º aniversário com "casa aberta"

O espaço bracarense gnration termina hoje as celebrações do décimo aniversário, com uma programação gratuita, que inclui Panda Bear com Sonic Boom e a Orquestra de Dispositivos Eletrónicos com alunos do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga.