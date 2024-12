"Oferecemos solo eslovaco para tais negociações", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Juraj Blanar, na rede social Facebook durante a madrugada de quinta-feira para hoje, quase três anos após o início da ofensiva militar russa no território ucraniano.

Segundo adiantou, as negociações deverão acontecer "com a participação de todas as partes e, por conseguinte, também da Rússia", ao contrário do que aconteceu na Cimeira da Paz organizada pela Ucrânia e realizada na Suíça em junho passado.

Na quinta-feira, o Presidente russo afirmou que a Eslováquia, cuja "posição neutra" elogiou, se ofereceu como uma espécie de "plataforma" para possíveis negociações.

"Consideramos a declaração do Presidente russo como um sinal positivo para pôr fim, o mais rapidamente possível, a esta guerra, ao derramamento de sangue e à destruição", escreveu Juraj Blanar.

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, um dos poucos líderes europeus que se mantêm próximos do Kremlin (presidência russa), encontrou-se com Vladimir Putin em Moscovo, a 22 de dezembro, provocando indignação e fortes críticas por parte de Kiev e dos parceiros europeus.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros eslovaco, Bratislava informou, em outubro, os seus "parceiros ucranianos" da sua disponibilidade para negociações de paz.

Embora a Eslováquia seja membro da União Europeia e da NATO, aproximou-se da Rússia, defendendo a posição húngara, desde o regresso ao poder do nacionalista Robert Fico, no outono de 2023.

Fico suspendeu toda a ajuda militar à Ucrânia e acusa Kiev de pôr em perigo o fornecimento de gás russo ao seu país, que deseja continuar a comprar.

A Ucrânia anunciou, no verão passado, que não iria renovar o seu contrato com a Rússia até ao final do ano para transporte de gás russo para a Europa através da sua extensa rede de gasodutos.

Nenhuma solução foi ainda encontrada.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da União Soviética - e que tem vindo a aproximar-se da Europa.

As negociações entre as duas partes têm estado bloqueadas, com Moscovo a continuar a exigir que a Ucrânia aceite a anexação de parte do seu território, e a rejeitar negociar enquanto forças ucranianas mantenham posições na região fronteiriça russa de Kursk, parcialmente ocupada em agosto.

