"A história que nos mostram nos livros é outra coisa, o que nós vamos apresentar está entre a história formal e a história cultural", sublinhou Chiziane, em conferência de imprensa.

A peça é baseada na obra de poesia "O Canto dos Escravizados", escrita há seis anos por Paulina Chiziane, mas que demorou a transformar em material para ópera, devido à resistência em ver uma ligação com a música clássica.

A escritora defendeu ainda que o trabalho é também uma forma de desmistificar o tabu de que África não tem ópera.

"Todos os povos, por mim, têm a sua ópera, todas as culturas têm a sua ópera", argumentou.

O resultado que será levado ao palco na sexta-feira, prosseguiu, será também um contributo para a "descolonização cultural e de linguagens", através de uma forma de canto e dança africanos.

Paulina Chiziana assinalou que o espetáculo será igualmente um diálogo entre várias expressões artísticas e gerações, porque junta música, canto, dança, poesia e fotografia, bem como profissionais e entusiastas de várias áreas e idades.

Distinguida com o Prémio Camões 2021, Paulina Chiziana é considerada a primeira romancista moçambicana e uma das escritoras mais reputadas do país, colocando a mulher no núcleo central da maioria da sua produção literária.

PMA // LFS

Lusa/Fim