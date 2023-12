A mulher, de 29 anos, foi hospitalizada e o suspeito do ataque está em fuga, pelo que as unidades escolares da zona foram encerradas.

As autoridades também formaram um perímetro de segurança e emitiram um apelo às pessoas para evitarem a área enquanto são investigadas as circunstâncias do incidente e é procurado o autor do ataque.

"A polícia do País de Gales do Sul foi chamada pouco antes das 09:10 desta manhã com a informação de que uma mulher de 29 anos tinha sido esfaqueada em Moy Road, Aberfan, Merthyr", adiantou a polícia de Gales do Sul.

A força policial acrescentou que "o suspeito abandonou o local imediatamente após o incidente" e estão a decorrer investigações para o encontrar.

"Estão a ser efetuadas buscas na área por agentes armados", indicou a mesma fonte.

A mulher foi levada para o hospital com ferimentos, que aparentemente não são graves.

As escolas locais ativaram os protocolos de bloqueio para manter os alunos em segurança.

BM // SCA

Lusa/Fim