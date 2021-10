Os dois candidatos à liderança do partido vão estar nesta iniciativa organizada pela Juventude Popular (JP) mas em dias diferentes, sendo que Nuno Melo participa hoje na sessão de abertura e Francisco Rodrigues dos Santos no encerramento, no domingo.

A sessão de abertura, pelas 20:00, conta, além do eurodeputado e líder da distrital de Braga, Nuno Melo, com a presença do coordenador do gabinete de estudos do CDS, António Galvão Lucas, e do presidente do congresso, Martim Borges de Freitas.

Segue-se um jantar debate com o tema "Identidade, Valores e Afirmação das Liberdades", com o vice-presidente do partido Pedro Melo e o ex-presidente do CDS-PP José Ribeiro e Castro, e será moderado pelo secretário-geral da JP, Tomás Amaro Monteiro.

No sábado, o dia arranca com uma conferência sobre "Portugal e o Ocidente num mundo multipolar" com o ex-candidato à liderança do PSD e vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, e o embaixador Luís de Almeida Sampaio.

De seguida, vão ser debatidos os "Desafios das novas gerações" em termos de "habitação, mobilidade e emprego", numa conferência que vai contar com o ex-vice-presidente do partido Aliança Bruno Ferreira Costa, a deputada do CDS-PP Cecília Meireles e a deputada municipal e vogal da Comissão Política Nacional centrista Margarida Bentes Penedo.

À tarde, os jovens centristas poderão participar em workshops entre as 15:00 e as 19:00 sobre técnicas de discurso, relações com a imprensa, como elaborar uma proposta política ou postura e linguagem corporal.

O dia encerra com um jantar debate sobre os "Desafios para a democracia", com o presidente da SEDES, Álvaro Beleza, e o professor e investigador Alexandre Franco de Sá, moderado pela porta-voz do CDS-PP, Cecília Anacoreta Correia.

No domingo, o último dia, os jovens participam num debate sobre política de migração e a sessão de encerramento, pelas 12:00, ficará a cargo do coordenador do gabinete de estudos da JP, José Limão, do presidente da JP, Francisco Camacho, e do presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos.

Com esta iniciativa, que costuma marcar a 'rentrée' política do CDS-PP, a JP quer dar "um forte sinal no sentido de não abdicar do essencial da ação pública: a formação política das novas gerações", referiu a organização em comunicado divulgado na semana passada.

"Semanas antes do congresso do partido, a escola de quadros vai potenciar sobretudo a formação dos quadros da Juventude Popular e seus simpatizantes, mas não só. Espera-se que os momentos mais práticos e jantares debate promovam a discussão política, potenciando a liberdade de pensamento", apontaram também os jovens democratas-cristãos.

O 29.º Congresso do CDS-PP está agendado para 27 e 28 de novembro e são candidatos à liderança do partido o atual presidente, Francisco Rodrigues dos Santos, e o eurodeputado Nuno Melo.

FM // JPS

Lusa/Fim