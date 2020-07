Em comunicado, o Cherno More indicou ter 16 casos positivos e informou que o Tsarko Selo tem quatro.

O sétimo classificado do campeonato búlgaro explicou que os seus positivos se dividem entre o plantel, que conta com o português Jordão Cardoso, e a equipa técnica.

Os casos de covid-19 nas duas equipas búlgaras aconteceram depois de Martin Kavdanski, do Tsarko Selo, ter jogado no domingo apesar de estar contagiado, devido a um erro do laboratório na comunicação do resultado: era positivo e não negativo, como constava da ficha que recebeu antes do encontro.

Três colegas de equipa de Kavdanski estão também infetados, num país em que há um total de 5.740 casos confirmados e 246 mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 534 mil mortos, incluindo 1.620 em Portugal.

SIF // AMG

Lusa/Fim