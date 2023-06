Numa conversa telefónica com o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, "o Presidente Erdogan declarou que poderia ser criada uma comissão com a participação de especialistas das partes beligerantes, das Nações Unidas e da comunidade internacional, Turquia incluída", anunciou a Presidência turca em comunicado.

Esta comissão teria por missão realizar uma "investigação aprofundada sobre a destruição da barragem de Kakhovka", precisou Ancara.

Também Zelensky indicou ter hoje conversado com Erdogan sobre "as consequências humanitárias e ambientais" das inundações causadas no sul do território ucraniano pela destruição da barragem.

"Falámos das consequências humanitárias e ambientais do ato terrorista russo contra a central hidroelétrica de Kakhovka, incluindo dos riscos para a central nuclear de Zaporijia", escreveu Zelensky na rede social Twitter, acrescentando "ter apresentado" ao homólogo turco "uma lista das necessidades urgentes para lidar com a catástrofe".

Erdogan falou, em seguida, com o Presidente russo, Vladimir Putin, dizendo-lhe desejar que o inquérito internacional permita "dissipar quaisquer suspeitas", indicou a Presidência turca num segundo comunicado.

Moscovo e Kiev rejeitam a responsabilidade do ataque à barragem que fornece água à Crimeia, península ucraniana anexada pela Rússia em 2014, e se encontra na rota das tropas ucranianas para uma recuperação dos territórios ocupados.

A destruição da barragem desencadeou uma queda abrupta de torrentes de água no caudal do rio Dniepre, obrigando vários milhares de pessoas a abandonar as zonas inundadas e fazendo temer uma catástrofe ecológica.

A Turquia, Estado-membro da NATO, conseguiu desde o início da invasão da Ucrânia pelas tropas russas, há mais de 15 meses, manter boas relações tanto com Kiev como com Moscovo.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,7 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,2 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada por Putin com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra, que hoje entrou no seu 469.º dia, 8.983 civis mortos e 15.442 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.

