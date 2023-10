Numa mensagem na sua conta da rede X (antigo Twitter), Erdogan escreveu que "os bombardeamentos que se intensificaram na noite de sexta-feira em Gaza atingiram, mais uma vez, mulheres, crianças e civis inocentes e aprofundaram a crise humanitária em curso".

"Israel deve parar imediatamente com esta loucura e pôr fim aos seus ataques", afirmou o líder turco, apelando à participação numa manifestação de apoio aos palestinianos organizada pelo seu partido para hoje em Istambul.

As forças israelitas intensificaram durante a noite as operações terrestres na Faixa de Gaza em paralelo com os bombardeamentos do enclave que se prolongam desde 07 de outubro, após o ataque do movimento islamita Hamas ao sul de Israel.

