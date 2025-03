"O nosso Estado cumpriu o seu dever, assegurando que o apelo [de Ocalan] fosse levado a cabo. Agora é altura de essa organização responder a esse apelo sem hesitação", afirmou Erdogan no seu discurso de celebração do Eid al-Fitr, o período festivo que assinala o fim do Ramadão.

Graças, em parte, à mediação invulgar dos aliados ultranacionalistas de Erdogan e ao envolvimento de um importante partido pró-curdo, o líder histórico do PKK apelou, no mês passado, à deposição das armas e à dissolução da organização, para pôr termo a um conflito de quatro décadas de revolta contra as autoridades turcas, o que já causou a morte a cerca de 40.000 pessoas.

O grupo aceita, em princípio, o apelo, mas quer organizar primeiro um congresso, que considera impossível de realizar se a Turquia não cessar os ataques às suas posições na Síria e no Iraque, e pede também a libertação de Ocalan.

Erdogan declarou-se farto da situação atual e avisou o PKK de que as principais medidas devem partir da organização armada.

"O nosso tempo não é ilimitado e a nossa paciência também não", declarou o Presidente turco, antes de pedir ao PKK para que cumpra a sua exigência, porque "o momento é mais oportuno do que nunca para que este processo seja concluído com êxito".

"Quando tivermos sucesso juntos, teremos salvado completamente o nosso país de uma calamidade sangrenta e difícil de 40 anos, se Deus quiser", concluiu.

EYC // EA

Lusa/Fim