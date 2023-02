Erdogan atualiza número de vítimas mortais do sismo para mais de 35.000

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, atualizou hoje o número de vítimas no seu país do sismo da passada semana, para 35.814 mortos e 105.000 feridos, dizendo que se trata do mais grave desastre nacional no último século.