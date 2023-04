Após a última reunião com o ministério, o Sindicato Independente dos Médicos adiantou, em comunicado, que foi "aceite a regulação das equipas dedicadas de urgência e de períodos dedicados ao serviço de urgência com a devida compensação", uma proposta que a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) recusou, alegando que se trata de uma "verdadeira agenda do trabalho indigno" sem prever a valorização salarial.

Questionado sobre esta matéria à margem da inauguração da Unidade de Saúde Mental Comunitária de Loures, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, afirmou que o Governo está "num processo negocial de boa-fé" com os sindicatos que "envolve propostas, envolve contrapropostas e envolve um diálogo" que deve ser feito com "a devida tranquilidade".

Mas considerou que a criação destas equipas "é um avanço" porque "todos reconhecem a importância de haver equipas de profissionais dedicados à urgência", que tem "um peso muito grande" na atividade do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Nós temos de fazer muitas coisas para melhorar a urgência, incluindo criar alternativas às pessoas para não terem que ir à urgência", prosseguiu, comentando que "em Portugal vai-se demais à urgência" e a "culpa não é seguramente das pessoas e dos doentes".

"A responsabilidade é do nosso sistema de saúde. Nós não fomos capazes de criar boas alternativas para as pessoas se sentirem seguras", rematou o governante.

Questionado se as horas extraordinárias são uma alternativa para resolver o problema das urgências, afirmou que "quando são necessárias, têm que ser feitas, porque são uma forma de garantir um serviço às populações".

No entanto, alertou: "Nós estamos numa negociação sindical, numa negociação de boa-fé. Portanto, nós fazemos propostas, aguardamos as respostas dos sindicatos e fazemos este diálogo com tranquilidade".

Segundo Manuel Pizarro, a proposta apresentada pelo Governo sobre a organização do tempo de trabalho dos médicos no serviço de urgência é igual à que vigora no Hospital de Cascais.

"Há um acordo no Hospital de Cascais, entre a administração do hospital e os dois sindicatos, que foi mais ou menos transposto para a proposta do Governo", sublinhou.

