De acordo com a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, "os equipamentos culturais passam a encerrar à 01:00", com a última entrada de público à meia-noite, "tal como acontece com a restauração".

Tal pode acontecer nos concelhos de Portugal Continental que avançam para a próxima fase de desconfinamento, que começa na segunda-feira.

Mariana Vieira da Silva anunciou que os concelhos de Braga, Lisboa, Odemira e Vale de Cambra não irão prosseguir para a próxima fase. Quer isso dizer que estes concelhos "permanecem com um conjunto de regras semelhantes às que vigoram desde 01 de maio". Ou seja, naqueles quatro concelhos os espaços culturais terão de encerrar às 22:30.

Na semana passada, o primeiro-ministro tinha também anunciado que as salas de espetáculos podem passar a funcionar com 50% da lotação, a partir da próxima segunda-feira. No entanto, esta medida não se aplica nos concelhos de Lisboa, Braga, Odemira e Vale de Cambra.

Hoje, a ministra Mariana Vieira da Silva referiu também que, a partir de segunda-feira e nas próximas duas semanas, "nenhum concelho irá regredir nas regras de confinamento".

