À chegada a Taichung, no centro de Taiwan, na quinta-feira à noite (horário local), o grupo de coordenação de crises de turismo e elementos da Cruz Vermelha de Macau dirigiram-se "ao hospital para visitar os familiares das vítimas mortais e feridos no caso da explosão de gás num centro comercial na cidade, transmitindo as profundas condolências do chefe do Executivo", lê-se num comunicado da Direção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau.

A equipa vai "determinar um plano de apoio específico e prestar a assistência adequada", refere-se ainda na nota.

Pelo menos quatro pessoas morreram e 26 ficaram feridas na sequência de uma explosão, na quinta-feira, num centro comercial de Taichung, indicaram no mesmo dia os bombeiros taiwaneses.

O caso envolve sete residentes de Macau, dos quais dois morreram e cinco ficaram feridos. Destes, dois já tiveram alta hospitalar e três continuam internados, sendo que um se encontra nos cuidados intensivos.

"Relativamente ao transporte das duas vítimas mortais, será coordenado pela Cruz Vermelha do local com os serviços competentes", refere-se ainda no comunicado da DST.

Na quinta-feira à noite, o líder do Governo de Macau manifestou, em comunicado, "sinceras e profundas condolências" aos familiares das vítimas da explosão.

Sam Hou Fai "segue com elevada atenção o caso da explosão de gás" num centro comercial", lê-se na nota emitido pelo Gabinete de Comunicação Social.

A explosão ocorreu na praça de alimentação do 12.º andar do centro comercial Shin Kong Mitsukoshi. Dezenas de bombeiros foram enviados para o local, onde partes do exterior do edifício ficaram danificadas e fragmentos espalharam-se pelas ruas.

O jornal Taipei Times avançou hoje que "o incidente (...) foi alegadamente causado por uma explosão de gás no 12.º andar".

"O presidente do Grupo Shin Kong, Richard Wu, disse ontem [quinta-feira] que a empresa assumiria a responsabilidade por uma aparente explosão de gás que resultou em quatro mortes e 26 feridos", escreveu.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Taichung, Cheng Chao-hsin, já tinha dito, no mesmo dia, ter sido informado de que a explosão foi causada por uma fuga de gás.

