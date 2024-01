"A Procuradoria-Geral abriu -- oficialmente -- uma investigação sobre a suposta evasão do preso Adolfo M. V., conhecido como 'Fito' -- líder do grupo criminoso Los Choneros -- da Penitenciária do Litoral", disse o MP, na rede social X (antigo Twitter).

O Presidente do Equador, Daniel Noboa, convocou, para domingo à noite, uma reunião de urgência do Conselho de Estado e Segurança Pública.

'Fito' é alegadamente o líder dos Los Choneros, considerado pelas autoridades equatorianas um dos maiores grupos criminosos do país, com alegadas ligações a cartéis mexicanos.

A administração prisional do Equador não confirmou a fuga de 'Fito', divulgada na X pelo antigo ministro do Interior José Serrano, e limitou-se a indicar que vai divulgar resultados e informações recolhidas após o fim de uma operação em curso na prisão

Sem citar fontes, Serrano disse que a cela do líder dos Los Choneros "foi encontrada impecavelmente 'limpa', houve tempo para 'embalar' todos os pertences do criminoso, incluindo relógios, armas, uísque, telemóveis, um computador (...) levou tudo, tudo, porque disse que não ia voltar".

O grupo Los Choneros surgiu nos anos de 1990 em Chone, cidade da província costeira de Manabí, e progressivamente ganhou força nas rotas do tráfico de drogas, particularmente no trânsito de cocaína da Colômbia para ser posteriormente transportada por via marítima para a América do Norte.

De acordo com relatórios policiais, o grupo dedica-se atualmente ao tráfico de droga, extorsão, assassínios e tráfico de armas, entre outros crimes, e estão em conflito com os grupos rivais Los Lobos e Los Tiguerones, incluindo no interior das prisões.

VQ (CAD) // EJ

Lusa/Fim