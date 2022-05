Em declarações à Lusa no final da semana, o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, comandante José Sousa Luís, disse que há "já alguns locais em Portugal" que hoje têm condições para a abertura da época balnear.

Segundo o responsável, algumas autarquias "decidiram abrir e podem fazê-lo desde que cumpram um conjunto de regras básicas, como nadadores-salvadores e autorização da capitania" e houve um "reforço gradual ao dispositivo permanente dos meios desde 07 de abril", havendo já equipas na orla costeira.

Também em declarações à Lusa, o presidente da Federação Portuguesa de Concessionários de Praia, João Carreira, adiantou, por seu turno, que, "para já" ainda não teve acesso aos editais de praia que resultam da portaria da Associação Portuguesa do Ambiente que rege as regras da época balnear, mas garantiu que "à partida vão cumprir as mesmas regras de distanciamento no areal".

Entre as regras estabelecidas no ano passado (e cujo incumprimento estava sujeito a coimas) estava o distanciamento social entre pessoas e grupos, com os toldos e os colmos com três metros entre si, enquanto para as barracas a distância era de um metro e meio, não sendo permitido mais de cinco utentes por toldo, colmo ou barraca.

Em relação ao uso das máscaras, que eram necessárias em 2021 nos acessos à praia e na utilização dos apoios, restaurantes ou instalações sanitárias, João Carreira explicou que no acesso e uso dos bares a "obrigatoriedade já caiu", de acordo com as últimas recomendações da Direção-Geral de Saúde, pois são considerados equipamentos de restauração.

"Já temos nadadores-salvadores e já estamos preparados para dar assistência às mesmas, só estamos a aguardar que os editais sejam publicados, mas há praias no país que já começa a 01 de maio a época balnear, caso de cerca de 15 na Costa da Caparica, em Cascais e algumas no Algarve", disse João Carreira.

Algumas praias do arquipélago da Madeira também já anunciaram a abertura oficial para hoje.

Este ano, de acordo com o 'site' Aquapolis (portal que dá informações sobre as praias fluviais em Portugal) as praias fluviais vão funcionar entre 01 de junho e 30 de setembro, sendo que a maioria prevê a abertura em 15 de junho.

A época balnear em 2021 decorreu entre 15 de maio e 15 de outubro. Contudo, na maioria das praias a época balnear apenas teve início em junho.

Portugal conta este ano com 431 praias, marinas e embarcações galardoadas com Bandeira Azul, mais 32 do que em 2021, com um aumento de praias fluviais distinguidas com o galardão, de acordo com a Associação Bandeira Azul Europa (EBAE).

RCP/VAM // VAM

Lusa/fim