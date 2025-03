"Continuar as operações militares em áreas afetadas por desastres eleva o risco de uma maior perda de vidas" e prejudica as operações de socorro, disse Julie Bishop, em comunicado.

A enviada especial condenou qualquer forma de violência e apelou a todas as partes no conflito para que cessem imediatamente as hostilidades e concentrem os esforços na proteção de civis, incluindo trabalhadores humanitários, e na entrega de assistência vital.

Bishop afirmou que o terramoto "agravou muito uma situação já terrível" em Myanmar (antiga Birmânia), frisando que muitas vítimas ainda não puderam ser alcançadas.

"O acesso seguro e desimpedido às populações e áreas afetadas deve ser fornecido por todos os canais e atores disponíveis, de acordo com os princípios humanitários internacionais e independentemente do controlo territorial. Os socorristas comunitários --- muitos a operar em áreas de difícil acesso --- vão desempenhar um papel fundamental nos próximos dias", indicou.

A enviada da ONU fez ainda saber que vai regressar à região "muito em breve" para defender uma "resposta coerente, inclusiva e baseada em princípios" às consequências do terramoto e às crescentes implicações regionais da crise política.

No sábado, o Governo de Unidade Nacional, que luta contra a Junta Militar, no poder, e controla zonas de Myanmar, declarou uma trégua de duas semanas para facilitar o envio de ajuda, mas relatou que as forças da junta continuam a atacar áreas rebeldes.

Desde o sismo, o exército birmanês realizou 11 bombardeamentos em várias regiões do país, tendo causado pelo menos 10 mortos, indicou o Governo de Unidade Nacional.

O balanço provisório de vítimas do terramoto em Myanmar aumentou para 2.056 mortos e mais de 3.900 feridos, anunciou a Junta Militar.

Um porta-voz dos militares no poder disse que 270 pessoas continuavam desaparecidas, três dias após o terramoto de magnitude 7,7, que também atingiu a Tailândia.

Myanmar está mergulhado num conflito e numa crise económica desde o golpe militar de 2021, o que está a piorar o acesso e a distribuição de ajuda humanitária.

MYMM (PNG) // EJ

Lusa/Fim