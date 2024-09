De acordo com uma recolha de informações preliminares, apresentadas hoje, a Frontex detetou 139.847 pessoas que entraram irregularmente num dos 27 países da UE, um decréscimo de 39% entre janeiro e agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

As rotas de migração que mais decresceram foram as dos Balcãs Ocidentais e do Mediterrâneo Central (41.250 pessoas), com um decréscimo de 77% e 64%, respetivamente.

No entanto, as rotas de leste (11.270 pessoas) e de África Ocidental (25.539 pessoas) aumentaram 193% e 123%, respetivamente, em comparação com o mesmo período de 2023.

