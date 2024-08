Segundo a nota divulgada, o sindicato fará uma conferência de imprensa às 11:30 junto à unidade hospitalar para denunciar a ausência de soluções para diversos problemas apontados pelo menos desde 2018 à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) e à tutela da Justiça.

Entre as reivindicações dos enfermeiros do HPSJD estão a regularização dos contratos precários e "a contratação de mais enfermeiros para garantia das dotações necessárias", a atualização do suplemento mensal de risco para estes profissionais e a abertura de novos concursos para as categorias de enfermeiro especialista e enfermeiro gestor.

Os enfermeiros do hospital prisional de Caxias exigem ainda uma "correta contabilização de pontos" para a carreira, com os consequentes reposicionamentos em termos salariais.

"Em causa estão um conjunto de situações problemáticas que se arrastam e agravam há anos, na DGRSP", referiu o SEP, sublinhando que "não houve resolução dos problemas enunciados, pelo que os enfermeiros decidiram avançar para esta luta e denúncia pública".

JGO // FPA

Lusa/Fim