Enfermeiros da urgência geral do Amadora-Sintra pedem escusa de responsabilidade

A equipa de enfermagem do Serviço de Urgência Geral do Hospital Amadora-Sintra pediu escusa de responsabilidade, por considerar que faltam as condições se segurança necessárias para a prestação de cuidados, revelou hoje a Ordem dos Enfermeiros.