"Estamos muito felizes, a direção e a nossa comunidade em Pretória e não só, já é muita gente a tentar confirmar o seu lugar [no jantar] e para nós emigrantes é fantástico, é claro que há muitas coisas que não estão como nós queríamos, mas vai ser um dia único", adiantou.

Tony de Oliveira, que preside à direção da Associação da Comunidade Portuguesa de Pretória (ACPP), uma das coletividades portuguesas mais antigas no país, explicou que "está tudo organizado" após "quatro meses em reuniões em Pretória e Joanesburgo" na preparação de um "Jantar de Gala" oferecido pelo chefe de Estado à comunidade lusa na capital sul-africana no próximo dia 07 de junho.

"Estou muito satisfeito porque fazer um evento destes na nossa capital e na associação, a casa-mãe de Pretória, isto vai ser muito fantástico e muito bom também para o nosso futuro da comunidade", sublinhou.

"De Portugal, da Embaixada e do Consulado vêm mais de 100 pessoas, e depois temos todas as nossas organizações que estimamos em 400 pessoas, e também aqueles que nos ajudaram nestes últimos anos difíceis que gostariam que estivéssemos juntos", salientou Tony de Oliveira à Lusa.

O dirigente associativo português, natural de Santa Maria da Feira, está desde 1985 na África do Sul após sete anos emigrado em França e estima "casa cheia" para cerca de 700 pessoas, incluindo membros de 40 associações de várias províncias do país à exceção do Cabo Ocidental.

"Estamos a tentar fazer comida à portuguesa, e de acordo com as pessoas que estão mais envolvidas na confeção da ementa, talvez também algo que tenha a ver com a tradição sul-africana", contou sem avançar detalhes.

Questionado pela Lusa sobre as expectativas da comunidade portuguesa em Pretória relativamente a deslocação oficial dos governantes portugueses, Tony de Oliveira lamentou algum distanciamento.

"Temos uma comunidade muito forte na África do Sul, mas falta aqui qualquer coisa", sublinhou Tony de Oliveira, defendendo que deveria haver maior contacto das autoridades de Lisboa junto das autoridades sul-africanas ao mais alto nível nacional.

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa visita oficialmente a África do Sul de 5 a 8 de junho por ocasião das celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, iniciando o programa da visita na Cidade do Cabo, na companhia do navio-patrulha NRP Setúbal e do submarino "Arpão", segundo a Marinha portuguesa.

O Primeiro-Ministro António Costa desloca-se também à África do Sul, onde estará no dia 7 de junho, juntamente com o Presidente da República, no âmbito do Programa das Comemorações do 10 de junho junto da comunidade portuguesa, foi anunciado.

O chefe do Governo visita Angola de 5 a 6 de junho. A última visita oficial do Primeiro-Ministro a Angola realizou-se em setembro de 2018.

Em junho de 1999, o Presidente Jorge Sampaio esteve na África do Sul para a tomada de posse do Presidente Thabo Mbeki. Nessa ocasião, o antigo chefe de Estado português visitou instituições de solidariedade da comunidade portuguesa e procedeu à entrega de condecorações.

Jorge Sampaio visitou oficialmente também a República da África do Sul em julho de 1997 para conversações sobre Timor-Leste.

O Presidente Aníbal Cavaco Silva esteve por duas vezes na África do Sul. A primeira, em julho de 2012, em trânsito de Maputo para Lisboa, após ter participado na Cimeira de chefes de Estado e de Governo dos países da CPLP.

A segunda vez que de se deslocou à África do Sul, aconteceu em dezembro de 2013, para participar, em representação de Portugal, no funeral de Estado do antigo presidente Nelson Mandela.

CYH // PJA

Lusa/Fim