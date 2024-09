Encontrado corpo do quinto militar da GNR nas buscas subquáticas no rio Douro

O corpo do quinto militar da GNR vítima do acidente no rio Douro, em Lamego, foi encontrado pelas 16:10 de hoje durante as buscas subaquáticas na zona onde o helicóptero caiu, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.