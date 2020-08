Empresas moçambicanas com perdas de faturação de 382,5 ME

A Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) estimou hoje em 453 milhões de dólares (382,5 milhões de euros) as perdas de faturação para as empresas moçambicanas, no primeiro semestre deste ano, devido ao impacto da covid-19.