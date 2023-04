Empresa sul-africana entra hoje na gestão das Linhas Aéreas de Moçambique

A empresa sul-africana Fly Modern Ark entra a partir de hoje formalmente na gestão da transportadora estatal Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), em conjunto com a atual direção da empresa, no quadro do plano de recuperação da companhia moçambicana.