Em comunicado, o município do distrito de Setúbal explica que o projeto de investimento assinado com a SOGENAVE - Sociedade Geral de Abastecimento à Navegação e Indústria Hoteleira, S.A (do grupo Trivalor) prevê a criação de 572 postos de trabalho.

O prazo para a implementação do negócio é de 24 meses.

Segundo o contrato, "é intenção da Trivalor associar ao projeto de investimento a transferência da sua sede bem como das sedes e das suas participadas, localizadas em Oeiras, Amadora e Lisboa, para o concelho do Barreiro".

Para o presidente da Câmara Municipal, Frederico Rosa, "foi dado um importante passo, num processo que por norma é longo e constituído por várias etapas".

"Esta obra vai ser fundamental para o Barreiro por várias razões. Por trazermos para o concelho uma empresa de referência a nível nacional, umas das maiores de Portugal, pelos postos de trabalho ali sediados que vão trazer uma dinâmica nunca antes vista no comércio local da zona, como também pelo investimento indireto que a colocação da fábrica terá na zona de Palhais e Santo António", explicou.

De forma a agilizar o trânsito, o autarca anunciou a reformulação do sistema rodoviário, onde se inclui uma rotunda do lado de Palhais e de Santo António da Charneca, para que não haja constrangimentos, dado o aumento do volume de tráfego na zona.

Rui Braga, vice-presidente da Câmara Municipal do Barreiro, manifestou a sua satisfação pela formalização de mais um acordo ao abrigo do Regulamento de Incentivos lançado pelo município, no anterior mandato, sobretudo por ser, até à data, o maior acordo que o Barreiro assinou neste âmbito.

"A obra que tem início no próximo ano significa que estamos a colher os frutos daquilo que é uma estratégia que o concelho já tem há algum tempo no sentido de captar investimento e sediar postos de trabalho na cidade. Está a dar resultados. Estamos no caminho certo, na senda da atração de investimento", explicou o vereador, em comunicado.

