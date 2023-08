"Sobre a restruturação da dívida, neste momento, depois de três meses, conseguimos uma redução da dívida em 61,6 milhões de dólares [57 milhões de euros]", afirmou Sérgio Matos, representante da FMA, em conferência de imprensa em Maputo.

Quando a FMA assumiu a gestão da companhia aérea estatal em abril, a LAM tinha uma dívida estimada em cerca de 300 milhões de dólares (277,7 milhões de euros), de acordo com dados fornecidos na altura.

Sérgio Matos avançou que a diminuição dos encargos com credores resulta de "lançamentos corretos de transações em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, com as práticas contabilísticas geralmente aceitáveis e com as diretrizes contabilísticas do tesouro nacional".

Deve-se igualmente à compensação de dívidas contra devedores, no valor de 23 milhões de dólares (21,2 milhões de euros), acrescentou Matos.

O gestor revelou que a LAM está em negociações com a fabricante Boeing para o reembolso de 23 milhões de dólares resultantes do pré-pagamento de uma nova aeronave que não chegou a ser entregue à transportadora moçambicana.

Nos últimos três meses, a empresa registou um aumento de 24% no número de passageiros transportados, para mais de 56 mil, e subiu a receita de voos em 10%, para 671 milhões de meticais (quase 10 milhões de euros).

O incremento deveu-se ao aumento de sete para 10 aeronaves ao serviço da companhia e de uma redução de 30% no preço dos bilhetes em seis das nove rotas domésticas que explora, prosseguiu.

Também cresceu o número de frequência de voos, de 911 em março, um mês antes da entrada em funções da atual gestão, para 1.047, em julho, um aumento de 15% em três meses.

A ativação de três novas rotas internacionais e de rotas interprovinciais também contribuiu para o desempenho positivo alcançado desde abril.

Apesar de a LAM ter saído da insolvência, a transportadora precisa de mais aparelhos para assegurar uma operação que permita a liquidação da sua elevada dívida e geração de lucros, notou o gestor.

A FMA diz que conseguiu que a LAM cumpra requisitos de manutenção da sua frota impostos pelos regulamentos internacionais e contenção de custos inerentes a este serviço.

A transportadora aérea de bandeira tem enfrentado nos últimos anos problemas operacionais relacionados com uma frota reduzida e falta de investimentos, com registo de alguns incidentes, não fatais, associados por especialistas à ineficiente manutenção das aeronaves.

