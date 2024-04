Antes da cerimónia, João Lourenço, o Comandante-em-chefe das FAA, graduou os dois tenentes-generais com a patente de generais.

José Maria Marques assume as funções de chefe do Estado-Maior General adjunto das FAA para a Educação Patriótica e Jaime Manuel Pombo Vilinga as de chefe do Estado-Maior General adjunto para a Área Operacional e Desenvolvimento.

Na sua intervenção, o chefe de Estado angolano orientou ambos os generais a ajudarem o Ministério da Defesa a reorganizar as FAA e a dotá-las de capacidade para melhor cumprirem com a sua missão de defesa da independência, da soberania e do território.

João Lourenço afirmou que Angola está a viver uma situação de paz há cerca de 22 anos, mas frisou que não devem ser descuradas as responsabilidades de aumentar a capacidade de defesa do país para a eventualidade de se enfrentar "repentinamente uma situação indesejável, sobretudo de agressão externa, de terrorismo e outras ameaças que possam pôr em causa a soberania nacional e a paz e o bem-estar a que os angolanos têm direito".

Além da modernização, com a aquisição de novos equipamentos, o Comandante-em-Chefe das FAA disse que é necessário, "sobretudo, que cuidem da formação do homem a todos os escalões, para que estejam à altura de melhor servir a pátria".

