"Dada a necessidade de resolver o problema da falta de documentos de identidade dos deslocados, o Governo iniciou o processo de registo de nascimento e de reconstituição de documentos de identificação em campanhas nos distritos acolhedores, com apoio de parceiros de cooperação, tendo sido registados até ao momento 256.512 registos de nascimento, dos quais 134.518 são do sexo feminino", disse o secretário do Estado na província de Cabo Delgado, António Supeia.

Numa reunião de coordenação de identidade legal para pessoas deslocadas, entre o governo e parceiros, o secretário de Estado pediu a continua colaboração dos parceiros de cooperação para abranger todos que ainda não obtiveram os seus documentos de identidade em Cabo Delgado.

O objetivo é dar resposta coordenada entre as instituições "na provisão e prestação de serviços essenciais para a população, sobretudo a problemática da falta de documentos de identificação dos deslocados, o que vezes sem conta lhes impõe restrições no exercício dos seus direitos fundamentais", reconheceu António Supeia.

Palma, Mocímboa da Praia, Nangade, Muidumbe e Macomia são os distritos com mais deslocados sem documentos de identificação civil, como consequência da destruição total das conservatórias e dos acervos de registos e notariados na província de Cabo Delgado nos ataques terroristas desde outubro de 2017.

A província de Cabo Delgado, enfrenta há quase seis anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul de região e na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos, ACLED.

