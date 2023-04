Segundo um documento hoje divulgado pela Agência Europeia do Ambiente (AEA), apesar desse aumento há "uma clara tendência a longo prazo de diminuição" de GEE. As emissões líquidas de GEE dos 27 Estados membros diminuíram cerca de 30% entre 1990 e 2021, período em que a economia cresceu 61%.

A análise faz parte do "Inventário anual de gases com efeito de estufa da UE 1990-2021 e relatório de inventário 2023", a apresentação oficial de dados da UE sobre emissões de gases com efeito de estufa à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC).

Segundo a análise da AEA, as principais razões para o aumento recente das emissões, de 2020 para 2021, prendem-se com a recuperação económica global após os bloqueios de 2020 devido à covid-19, e o aumento da utilização de carvão no setor da energia e maior procura nos transportes.

Os principais fatores que contribuíram para a diminuição a longo prazo prendem-se com a utilização crescente de energias renováveis, a queima de menos carvão, a melhoria da eficiência energética, mudanças estruturais na economia da UE e invernos mais amenos.

"Apesar do aumento de 2021, a utilização de carvão na produção pública de eletricidade e calor foi reduzida para metade na UE desde 1990", diz a AEA.

A AEA publicará ainda este ano a análise anual "Tendências e projeções", sobre o progresso da UE em direção aos objetivos climáticos e energéticos, e os dados aproximados sobre as emissões de gases com efeito de estufa para 2022.

A UE comprometeu-se a uma redução líquida de pelo menos 55% nas emissões até 2030 e à neutralidade climática até 2050.

