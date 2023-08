Emissões de dióxido de carbono na Amazónia brasileira dispararam com Bolsonaro

As emissões de dióxido de carbono (CO2) na Amazónia brasileira duplicaram em 2019 e 2020, os primeiros dois anos do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando a desflorestação atingiu o ponto mais alto, segundo um estudo divulgado hoje.