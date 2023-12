Emissário da ONU considera positivas mas insuficientes medidas de ajuda humanitária em Gaza

O emissário da ONU para o Médio Oriente, Tor Wennesland, classificou hoje no Conselho de Segurança como "positivas", mas ainda longe do necessário, as medidas impostas por Israel para permitir a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.