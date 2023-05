No ano passado, entraram na Islândia 360 portugueses, o que representa 2,3% do total de entradas de estrangeiros no país: 15.438.

"Após o ligeiro crescimento no número de entradas de portugueses na Islândia em 2021, em 2022 a emigração para este país volta a aumentar, com a entrada de 360 portugueses, o que correspondeu a um aumento de 76,5% face a 2021", lê-se na nota do Observatório da Emigração.

Entre 2000 e 2022, o mais baixo número de entradas de portugueses na Islândia registou-se em 2002 (sete entradas) e o máximo em 2004 (520 entradas).

Em 2004, a emigração portuguesa representou cerca de um quinto das entradas de estrangeiros no país.

SMM // PJA

Lusa/Fim