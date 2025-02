A Ucrânia "rejeita em absoluto as condições impostas pelo Presidente russo para um cessar-fogo", nomeadamente a retirada de Kiev de quatro regiões ocupadas por Moscovo, disse Maryna Mykhailenko no parlamento português, onde foi ouvida pelas comissões parlamentares da Defesa e dos Assuntos Europeus.

"Não há nenhuma proposta oficial dos Estados Unidos [para negociar um cessar-fogo], só sabemos as coisas que lemos na imprensa", afirmou Maryna Mykhailenko, acrescentando que, por isso, "é cedo para discutir propostas".

Lembrando que, para a Ucrânia, o objetivo é que haja "uma paz duradoura", a embaixadora admitiu que os representantes do país estão prontos para discutir "qualquer proposta".

No entanto, "as negociações têm de respeitar os princípios da carta das Nações Unidas e a soberania e integridade do território", sublinhou.

"Não vemos que a Rússia esteja preparada para iniciar negociações", disse, reiterando que as suas "pré-condições para se sentar à mesa são inaceitáveis".

O Presidente russo, Vladimir Putin, assegurou que ordenaria imediatamente um cessar-fogo na Ucrânia se Kiev se retirasse de quatro regiões ocupadas ou anexadas unilateralmente -- Kherson, Zaporijia, Donetsk e Luhansk - por Moscovo e renunciasse aos planos de adesão à NATO.

