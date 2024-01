Asadullah Bilal Karimi, porta-voz adjunto do executivo talibã durante os últimos dois anos, chegou ao país asiático a 24 de novembro e foi recebido pelo enviado especial da China para o Afeganistão, Yue Xiaoyong, bem como por diplomatas em exercício da embaixada afegã, disseram os talibãs no mês passado.

A China é o primeiro país a credenciar oficialmente um embaixador afegão desde que os talibãs assumiram o poder em 2021, afirmou o porta-voz dos talibã, Qari Yousuf Ahmadi, citado pela agência de notícias EFE.

O líder chinês aceitou também as credenciais do embaixador do Irão, Mohsen Bakhtiar, um país com o qual a China tem reforçado os seus laços nos últimos anos.

Durante a cerimónia, Xi proferiu um discurso no qual garantiu que o seu país está disposto a "aprofundar a amizade" e a "aumentar a cooperação" com estas nações, segundo a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

