Rui Carmo falava após um encontro de despedida ao primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, no início das audiências que manterá com outros titulares dos órgão de soberania do arquipélago.

"Fi-lo junto do senhor primeiro-ministro para testemunhar o nosso reconhecimento pela excelência das relações diplomáticas entre Portugal e São Tomé e Príncipe e de certa maneira reafirmar o compromisso de continuarmos o reforço e consolidação das relações entre os dois países", disse Rui Carmo.

O diplomata português considerou que "a cooperação é o eixo central das relações entre os dois países" e destacou que a sua missão foi guiada pelo programa estratégico de cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe 2021-2025.

Durante os últimos três anos, Rui Carmo sublinhou que foi reforçada a cooperação em diversos domínios, nomeadamente, na saúde, educação, defesa e segurança, justiça, e, recentemente, com o programa '+ Colabora' para a capacitação e reforço da administração pública são-tomense.

"Gostaria de salientar que no geral foram reforçadas as áreas de cooperação e assim julgo que continuará no futuro", sublinhou Rui Carmo.

O diplomata afirmou que, do ponto de vista pessoal, a missão em São Tomé "foi uma experiência desafiante", que lhe permitiu "conhecer uma parte da realidade são-tomense de uma maneira mais próxima e de alguma maneira poder contribuir modestamente para que os laços de amizade e cooperação pudessem continuar, serem reforçados e aprofundados no futuro".

"Levo a amizade e lição de vida que todos nós podemos ter aqui em São Tomé [...] O obrigado a São Tomé e sua gente pela resiliência e pela coragem a enfrentar todas as adversidades que nos surgem na vida. Julgo que é de salientar a coragem e a determinação para enfrentar essas dificuldades e isso é uma lição que levo comigo", disse.

"Gostaria nesta oportunidade de agradecer reconhecidamente às são-tomenses e aos são-tomenses pela hospitalidade que me proporcionaram durante os últimos quase três anos em que aqui desempenhei funções", acrescentou Rui Carmo.

O diplomata desejou "tudo de bom num futuro próximo" a São Tomé e Príncipe, admitindo que as "dificuldades a nível da situação económica e financeira" sejam superadas "com a colaboração de todos e ajuda dos parceiros internacionais e em concreto com ajuda de Portugal".

Rui Carmo seguirá a sua carreira diplomática na Namíbia e será substituído em São Tomé e Príncipe pela embaixadora Cristina Moniz, que deverá chegar este mês ao arquipélago.

JYAF // MLL

Lusa/Fim