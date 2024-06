Embaixadas de Timor-Leste de sete países já podem emitir vistos

As embaixadas de Timor-Leste em Portugal, Singapura, Indonésia, China, Malásia, Filipinas e Austrália vão passar a emitir vistos de entrada no país para "simplificar" o processo e melhorar o controlo das fronteiras, anunciou o Ministério do Interior.