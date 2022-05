"Super animado por estar no Brasil para lançar o Starlink para 19.000 escolas 'offline' em áreas rurais e monitoramento ambiental da Amazónia!", anunciou Musk, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

O empresário chegou na manhã de hoje a num hotel de luxo na cidade brasileira de Porto Feliz, localizada a cerca de 200 quilómetros da cidade de São Paulo, onde falou para uma plateia composta por empresários de diversos setores, como telecomunicações, financeiro e energia.

Segundo os 'media' locais, o Presidente brasileiro declarou, no mesmo evento, contar com Musk para que a Amazónia seja conhecida e para se saber a verdade face ao que classificou como mentiras que são divulgadas sobre a preservação da maior floresta tropical do mundo.

"Nós pretendemos, precisamos e contamos com Elon Musk para que a Amazónia seja conhecida por todos no Brasil e no mundo, a exuberância dessa região e como ela é preservada", declarou Bolsonaro.

Nas redes sociais, o Presidente brasileiro frisou que conversou com Musk sobre "conectividade, investimentos, inovação e o uso da tecnologia como reforço na proteção de nossa Amazónia e na realização do potencial económico do Brasil".

O Governo brasileiro já havia anunciado que estava analisando um acordo com Musk para levar a Internet a áreas remotas da Amazónia graças ao sistema de satélites Starlink, uma constelação de milhares de satélites de baixa órbita que permite oferecer Internet de banda larga.

Esse mesmo sistema, segundo o Governo brasileiro, permitiria o uso de tecnologia para monitorizar a extração ilegal de madeira na Amazónia e os incêndios, que explodiram sob o mandato de Bolsonaro, após menor controle na região devido aos sucessivos cortes orçamentais.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou este ano a operação no país sul-americano da Starlink, que permite o acesso à rede por meio de pequenas antenas fáceis de instalar em qualquer lugar onde não cheguem provedores regulares de Internet.

A viagem de Elon Musk ao Brasil acontece quase um mês após o empresário anunciar a compra da rede social Twitter, operação que ainda não está fechada e que recebeu elogios de Bolsonaro e seus aliados radicais de direita que alegam serem vítimas de censura.

Os 'media' brasileiros relatam que Jair Bolsonaro elogiou a intenção do magnata de comprar a rede social no evento em Porto Feliz.

"O mais importante da presença dele é algo que é imaterial. Hoje em dia, poderíamos chamá-lo de mito da liberdade. O exemplo que nos deu, há poucos dias, quando anunciou a compra do Twitter, para nós aqui foi como um sopro de esperança", concluiu o Presidente brasileiro.

CYR // LFS

Lusa/Fim