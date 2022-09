A rede elétrica cubana, após registar um colapso que afetou todo o país, recuperou a ligação de várias linhas, com um total de 224 megawatts. Desta forma, a rede conseguiu fornecer energia ao centro de Havana, e a outras localidades.

A companhia nacional União Elétrica (UNE) reconheceu em comunicado que os trabalhos são "complexos", prevendo-se que a rede esteja reparada na quase totalidade entre a noite de hoje e a madrugada de quarta-feira.

Em declarações à agência noticiosa cubana Prensa Latina, o diretor da UNE, Lázaro Guerra, indicou que a interrupção foi motivada por perturbações nas redes da região central do país, onde se registou um 'apagão' em quatro províncias, que de seguida provocou uma falha a nível nacional.

De momento, o objetivo consiste em ligar ao sistema nacional as conexões de várias fábricas do país para alimentar as centrais termoelétricas e restabelecer o serviço, um processo que segundo Guerra "levará tempo".

O furacão Ian deslocou-se para sudeste do golfo do México, abandonado progressivamente Cuba com ventos até 195 quilómetros por hora a norte da Baía Honda, no centro da ilha.

Na manhã de hoje o furacão foi qualificado de categoria três -- numa escala de cinco --, após terem sido registadas rajadas até 200 quilómetros por hora. No entanto, voltou a ganhar força nas últimas horas e já se situava na categoria quatro da escala de cinco de Saffir-Simpson, colocando em alerta as autoridades e habitantes do estado norte-americano da Florida.

PCR // PDF

Lusa/Fim