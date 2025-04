Eleições presidenciais na Coreia do Sul marcadas para 03 de junho

Seul, 08 abr 2025 (Lusa) -- As eleições antecipadas na Coreia do Sul para escolher o sucessor de Yoon Suk-yeol, destituído na semana passada por decretar lei marcial, realizam-se a 03 de junho, anunciou hoje o líder interino do país.