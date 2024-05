Eleições na Madeira registaram afluência às urnas de 20,22% até ao meio-dia

Lisboa, 26 mai 2024 (Lusa)- As eleições legislativas regionais na Madeira registaram hoje, até às 12:00, uma afluência às urnas de 20,22%, semelhante à verificada em 2023, de acordo com os dados da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna