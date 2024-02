Os sul-africanos têm até à meia-noite de hoje, 23 de fevereiro, para se registarem nos cadernos eleitorais, segundo a Comissão Eleitoral Independente (IEC, na sigla em inglês). Até à data encontram-se registadas 27,6 milhões de pessoas.

O calendário eleitoral, incluindo a lista final de candidatos independentes, será anunciado na próxima semana, segundo as autoridades eleitorais sul-africanas.

As eleições gerais na África do Sul, que assinalam 30 anos de democracia, vão ser contestadas por 360 partidos políticos a nível nacional, existindo 23.303 estações de voto, segundo a Comissão Eleitoral.

A data de 29 de maio para o país escolher um novo parlamento, que depois elegerá um novo chefe de Estado, foi anunciada terça-feira pelo Presidente, que é também líder do partido Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês).

De acordo com as sondagens, o ANC, no poder desde as primeiras eleições democráticas do país em 1994, poderá perder pela primeira vez a maioria absoluta no parlamento e forçado a formar um Governo de coligação.

