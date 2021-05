"Vão ser 30 espetáculos de rua e sala, 20 oficinas, um debate 'online', uma exposição, três dias dedicados ao cinema de animação e dois projetos comunitários", enumerou Clara Ribeiro, programadora do Encontro Internacional de Marionetas (EI! Marionetas).

Em entrevista telefónica à agência Lusa, Clara Ribeiro explicou que, como em 2020 o festival foi suspendo devido por causa da covid-19, o EI!Marionetas 2021 vai ter uma programação "em dose dupla".

"Optámos por ter uma programação primeiro em junho [de 10 a 14 de junho], dedicada a um público mais escolar e familiar, e depois a programação de julho [de 01 a 04] tem já algumas propostas para um público mais adulto", disse.

Clara Ribeiro explicou que uma das grandes alterações deste ano foi retirar as companhias internacionais da programação, que transitam para a de 2022, apostando na produção nacional, até porque artistas e estruturas portugueses estão a passar por uma "situação dramática".

O EI!Marionetas arranca no dia 10 de junho, às 10:00, com o espetáculo "Pequeno Grande Céu", da Cia Ventoinha, no Jardim da Biblioteca Municipal de Gondomar, e a exposição "Freaks", de Troy Hourie, exibida no 'foyer' da Biblioteca Municipal.

No mesmo dia, o primeiro do certame, é também inaugurada a instalação "Mais Maior Grandes Dom Roberto", pelas Marionetas de Mandrágora, e, às 16:00, será apresentado o espetáculo "Olhos de Peixe", da ZumZum, no Auditório Municipal de Gondomar, que tem a duração de 45 minutos e é para maiores de três anos.

No dia 11 de junho, a programação é dedicada sobretudo ao público escolar, e tem agendado o espetáculo "Fado Mimado", de D'Orfeu, para as 21:30, no Auditório Municipal de Gondomar, que fala sobre um "palhaço mimado, não do mimo que lhe dão, mas da mímica que ele faz", "uma cantora prendada". O espetáculo tem a duração de 45 minutos e é para maiores de seis anos.

No dia 12, às 10:00, 11:00, 14:00 e 15:00, acontece a oficina "Zingarelhos", da autoria de Joana Nogueira, na Biblioteca Municipal de Gondomar. No mesmo dia, às 11:00, está agendado o espetáculo "Papim, papa palavras", da Fértil Cultural, no Auditório da Biblioteca, que vai pôr em palco um "papão fora do vulgar".

No dia 12 também se pode ver, às 10:00 e às 16:00, a instalação "Mais Maior Grande Dom Roberto", que mostra o "fantoche mais tradicional português" a ganhar forma pelas mãos do artista plástico e marionetista enVide neFilibata.

"Mais do que nunca, o Ei! é um grito de chamada de atenção para a arte. A arte do encontro que esteve confinada. Mas este ano surge em dose dupla, para que nada se perca e seja em dobro a conquista", concluiu a programadora do evento, que este ano cumpre a 7.ª edição.

O certame termina no dia 04 de julho, com o espetáculo "especialmente criado para tempos de pandemia", intitulado "Germinação", do Teatro de Montemuro. Será apresentado pelas 16:00, no Auditório Municipal de Gondomar, e vai contar a história de Alpindo e Boleta, dois amigos gaiteiros e pantomineiros para quem a vida é "jardinagem e uma constante viagem". É um espetáculo para maiores de quatro anos, e tem a duração de 55 minutos.

As atividades estão limitadas a um número reduzido de participantes e espectadores. A segurança de todos é a maior preocupação. Por isso toda a programação foi repensada em função do público, em contexto de covid-19, refere a organização.

