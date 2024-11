"Sete pessoas foram encontradas, incluindo três vivas, e quatro corpos foram recuperados do acidente de barco em Marsa Alam", avançou o governador da província do Mar Vermelho, Amro Hanafi, em comunicado, salientando que dois dos sobreviventes são de nacionalidade belga e o outro é egípcio.

Até ao momento, as autoridades egípcias conseguiram resgatar 35 pessoas, enquanto membros do exército egípcio e de outras forças de segurança continuam a trabalhar para encontrar mais outras nove pessoas desaparecidas.

Hanafi afirmou que os quatro cadáveres ainda não foram identificados e indicou que "serão prestados os cuidados médicos necessários aos sobreviventes", cujo estado de saúde não foi revelado.

Entre os outros turistas a bordo estavam cinco espanhóis, quatro alemães, dois belgas, um chinês, dois norte-americanos, três eslovacos, dois suíços, quatro britânicos, dois polacos, dois noruegueses, um irlandês e um finlandês, além de quatro egípcios.

Dois dos desaparecidos são britânicos, segundo fontes oficiais citadas pela imprensa do Reino Unido, enquanto no "Sea Story" estavam também 13 tripulantes egípcios.

As autoridades egípcias afirmaram que o acidente foi provocado "por uma grande onda marítima que atingiu o navio e o virou repentina e rapidamente, em cerca de cinco ou sete minutos", seno que "alguns dos passageiros estavam dentro das cabines e não conseguiram sair do navio".

As investigações continuam a decorrer para esclarecer as causas do acidente deste navio, com 34 metros de comprimento e 9,5 metros de largura, que naufragou na zona de al-Ghadeer, perto da região de Marsa Alam, a cerca de 740 quilómetros a sudeste do Cairo.

Fontes de segurança indicaram que o navio iniciou este domingo uma viagem de seis dias para mergulho, partindo da cidade turística de Hurghada, também no Mar Vermelho, em direção a uma zona de Marsa Alam -- mais a sul -, antes de encalhar em recifes de coral e afundar.

"O centro de controlo da província do Mar Vermelho recebeu um sinal de socorro às 05:30 de segunda-feira [02:30 em Lisboa], lançado por um passageiro do barco que estava numa viagem de mergulho", explicaram as fontes.

