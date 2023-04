O Egito -- mediador chave entre palestinianos e israelitas - expressou a sua "profunda preocupação" perante o perigoso e acelerado agravamento do conflito, registado nas últimas 48 horas.

Segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio, Ahmed Abu Zeid, "o agravamento da violência ocorreu depois de as forças israelitas terem atacado a Mesquita de Al Aqsa [em Jerusalém Oriental], do subsequente disparo de foguetes contra Israel e do bombardeio israelita no sul do Líbano e Faixa de Gaza".

"O Egito pede a todas as partes a máxima contenção, que parem de derramar sangue e protejam vidas", destacou, acrescentando que a região estará em grande perigo se a atual onda de violência continuar.

O mais recente agravar de tensão, em pleno Ramadão - que coincide com a Páscoa e a Sexta-Feira Santa - foi desencadeado na quarta-feira por confrontos entre a polícia e fiéis muçulmanos na mesquita de Al Aqsa.

Seguiu-se o lançamento de dezenas de projéteis em direção a Israel, a partir de Gaza e do sul do Líbano.

Israel, em retaliação, bombardeou alvos do movimento islâmico Hamas, em Gaza e em território libanês.

