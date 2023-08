De acordo com o porta-voz do processo eleitoral, Efigénia Clemente foi a candidata mais votada, com oito votos, seguido de Daniel Modesto, com seis votos, e Maria Teresa Baptista Borges, com um voto.

Em declarações à Rádio Nacional de Angola, Mateus Glória indicou que os resultados serão agora comunicados "ao plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que irá homologar a respetiva ata".

A eleição de candidatos ao cargo de vice-presidente do Tribunal Supremo decorre da vacatura que se regista desde 2021, por jubilação do juiz conselheiro do Tribunal Supremo e vice-presidente Cristino Molares de Abril e Silva.

Depois de homologados os resultados da eleição, o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial comunica ao Presidente da República os nomes dos três candidatos mais votados, para que entre estes recaia a nomeação de vice-presidente do Tribunal Supremo.

A Constituição da República de Angola prevê que o vice-presidente do Tribunal Supremo é nomeado pelo Presidente da República, entre os três candidatos selecionados por 2/3 dos juízes conselheiros em efetividade de funções.

O vice-presidente do Tribunal Supremo tem as competências de substituir o presidente do Tribunal Supremo nas suas ausências e impedimentos e de exercer as demais competências estabelecidas por lei ou determinadas superiormente pelo presidente do Tribunal Supremo.

