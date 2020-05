Efemérides Lusa - 20 de maio

Principais acontecimentos registados no dia 20 de maio, Dia Internacional do Ensaio Clínico, Dia Mundial da Metrologia, Dia Mundial da Abelha, Dia da Autonomia do Poder Local, Dia da Marinha, Dia do Euromelanoma e Dia Europeu do Mar (Dia Marítimo Europeu):