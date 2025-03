"O projeto Rede Instantânea de Escolas (INS, em Inglês) beneficiará mais de 22.000 alunos, fornecendo também a conectividade digital para desbloquear infinitas oportunidades de aprendizado", refere-se numa nota do ACNUR.

O programa INS, lançado em 2021 em parceira Fundação Vodafone, visa proporcionar uma educação digital de qualidade aos requerentes de asilo, refugiados e estudantes locais.

Desde o seu lançamento, a Rede Instantânea de Escolas já beneficiou quase 9 mil estudantes das 7.ª e 12.ª classes, 25 mil membros das suas famílias e mais de 200 professores só na província de Nampula.

Desde outubro de 2017, Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico e as mulheres estão entre os mais afetados pelos conflitos que mergulharam a província numa crise humanitária e de segurança sem precedentes, segundo algumas organizações humanitárias.

O último grande ataque naquela província do norte do país deu-se em 10 e 11 de maio de 2024, na sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de rebeldes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que prestam apoio às FDS na região.

Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques de grupos extremistas islâmicos no norte de Moçambique, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo estudo divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos de África (ACSS), uma instituição académica do Departamento de Defesa do Governo norte-americano.

