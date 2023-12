Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa portuguesa indica que, através da sua subsidiária EDP Renováveis, ter concluído "hoje o acordo com a Statkraft AS para a venda da totalidade da participação de um portefólio localizado no Brasil, com 260 MW, relativos a dois projetos eólicos".

Os dois projetos, que se encontram em operação desde 2022, estão localizados no estado brasileiro do Rio Grande do Norte.

"Com a conclusão desta transação, a EDP assegura cerca de 1,6 mil milhões de euros de encaixes com operações desta tipologia, as quais se encontram incluídas no programa de rotação de ativos de sete mil milhões para 2023-2026, anunciado no Capital Markets Day da EDP em março de 2023", detalhou, em comunicado.

O objetivo destas operações, explicou a empresa portuguesa, permitem à EDP "acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável".

MIM // JNM

Lusa/Fim