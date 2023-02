"O Tempo das Imagens IV" vai expor até 06 de maio as edições mais recentes do Centro Português de Serigrafia (CPS), no âmbito do protocolo estabelecido com a Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), anunciou esta instituição, em comunicado.

Este acordo contempla desde 2014 a doação à biblioteca de um exemplar das edições realizadas pelos artistas no centro de serigrafia.

Das cerca de 600 edições já doadas, foram selecionadas as mais recentes, maioritariamente a partir de 2020, num percurso "eclético, que se pretende estimulante e surpreendente", abrangendo um total de 138 obras de 87 autores de 22 nacionalidades, revelou o diretor do CPS, João Prates.

Do período contemplado, vão ser apresentados vários projetos de parceria, de diversos autores: "Impressões", com artistas e escritores; "Freeze Frame", nos 20 anos do Festival de animação Monstra; "Mulheres Saramaguianas", no centenário de Saramago; "Incluir", com artistas outsiders.

A exposição vai estar segmentada em quatro núcleos, definidos pelos distintos projetos editoriais e pelas características das obras.

Um dos núcleos tem o tema "Universalidade" e afirma o desígnio universal da arte pelas diferentes origens dos artistas editados, enquanto o nucelo "Proximidade" sugere a aproximação às obras pelo seu detalhe.

Em "Diversidade" vai ser possível encontrar obras plasticamente diferenciadoras no contexto da obra gráfica, ao passo que o segmento "Humanidade" homenageia o mestre gravador Humberto Marçal, coordenador das edições de gravura e litografia do CPS há mais de 30 anos.

Dos 87 autores expostos podem ser apreciadas obras de Alfredo Luz, Graça Morais, Francisco Vidal, José de Guimarães, Manuel João Vieira, Mário Vitória, Miguel Januário, Valter Hugo Mãe, entre muitos outros.

